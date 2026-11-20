Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов на брифинге в СЦК 20 ноября 2026 года прокомментировал ситуацию с финансированием частных школ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жайык Шарабасов отметил, что с начала учебного года финансирование частных школ переведено в цифровой формат.

"Через платформу Минфина e-Qazyna осуществляется размещение государственного образовательного заказа. В итоге мы полностью исключили риски двойного учета учащихся. Государство продолжает исполнять свои обязательства – на три года у нас в бюджете запланировано более 700 млрд тенге на финансирование частных школ. В этом году – 245 млрд тенге. За первое полугодие государственный образовательный заказ в регионах размещен – 749 частных школ получили финансирование на сумму 128 млрд тенге", – заявил он.

По итогам первого полугодия, как заверил вице-министр, в связи с внедрением цифровой платформы было сэкономлено 60 млрд тенге.

Материал по теме 248 млрд тенге под вопросом: аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах Казахстана

6 января 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов потребовал прекратить избыточное финансирование частных школ и медорганизаций. Тогда же глава кабмина отметил, что фиксируются факты злоупотреблений, когда формируется искусственный переток учащихся и учителей в целях увеличения объема получаемых субсидий.