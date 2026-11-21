Не могут доехать до места пожара: будут ли спасатели таранить неправильно припаркованные авто
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов в ходе рейда рассказал, что будут делать с машинами, которые мешают проезду пожарно-спасательной техники, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналист напомнила, что после трагедии в Астане в апреле текущего года, когда жертвами пожара стали трое несовершеннолетних, в социальных сетях начали говорить о допустимости таранить личные авто граждан, мешающие проехать спецтехнике.
Она поинтересовалась, вносятся ли соответствующие поправки в законы страны.
"По действующим нормативным документам у нас нет таких полномочий пока", – сказал Мурат Муханов.
При этом он добавил, что для срочной эвакуации припаркованных с нарушениями машин приобретаются специальные устройства, в том числе тележки с домкратами.
Позже пожарные продемонстрировали принцип работы этих механизмов.
Ранее глава МЧС рассказал, что в Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники. Нарушителей ждет административный штраф.
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