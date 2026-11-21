Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов в ходе рейда рассказал, что будут делать с машинами, которые мешают проезду пожарно-спасательной техники, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист напомнила, что после трагедии в Астане в апреле текущего года, когда жертвами пожара стали трое несовершеннолетних, в социальных сетях начали говорить о допустимости таранить личные авто граждан, мешающие проехать спецтехнике.

Она поинтересовалась, вносятся ли соответствующие поправки в законы страны.

"По действующим нормативным документам у нас нет таких полномочий пока", – сказал Мурат Муханов.

При этом он добавил, что для срочной эвакуации припаркованных с нарушениями машин приобретаются специальные устройства, в том числе тележки с домкратами.

Позже пожарные продемонстрировали принцип работы этих механизмов.

Ранее глава МЧС рассказал, что в Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники. Нарушителей ждет административный штраф.