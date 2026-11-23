23 ноября 2026 года в Алматы запланировано очередное главное судебное разбирательство по делу о гибели незрячего молодого человека на станции метро, передает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых – 47-летняя многодетная мама Майра Болатбекова. Она работала в метрополитене и в день трагедии пропустила незрячего пассажира через турникет. Ее обвиняют в нарушении правил безопасности движения.

"Я – многодетная мама, трое моих детей – несовершеннолетние. До конца 2025 года дело возбуждалось, я там совсем не участвовала. В августе 2026 года дело обратно возбудили, я была до конца очной ставки в качестве свидетеля. Затем на первом суде я узнала, что оказалась на скамье подсудимых. Я считаю, это несправедливо", – поделилась перед началом судебного заседания Майра Болатбекова.

Обвиняемая рассказала, что в день трагедии пропустила пассажира с сопровождающим на станции "Абай". Однако после заметила, что парень с инвалидностью пошел далее один. Она спросила у сопровождавшего, почему он его оставил, и узнала, что тот оказался случайным прохожим, который просто решил ему помочь.

"В эту смену я заступала не контролером, а оператором-кассиром. Старшая сама должна заступать в замену контроллеру, но так получилось, что она отправила меня, – и я согласилась. Меня обвиняют, что я не доложила до сотрудника, который находится на платформе у поезда. Но у меня не работала кнопка SOS, к тому же я на месте сразу обратилась к рядом стоявшим сотрудникам транспортной службы с просьбой сопроводить незрячего пассажира до поезда, но они отказались", – рассказала обвиняемая.

Фото: Zakon.kz/Сахибам Садырова

В качестве пострадавших по делу проходят родные погибшего Каната Баткалказы – дедушка и отец.

Трагедия произошла 10 декабря 2024 года. 26-летний незрячий пассажир Канат Баткалказы намеревался зайти в вагон, однако упал на рельсы. Он скончался на месте.