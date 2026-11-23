23 ноября 2026 года в Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу о гибели незрячего 26-летнего пассажира Каната Баткалказы на станции метро. Идет допрос свидетелей, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, допрошен Ерден Орынбасаров – работник метро по оказанию помощи пассажирам. В день трагедии он видел незрячего пассажира на перроне и предупреждал, что не нужно подходить к вагонам. Однако не успел его остановить.

"С подсудимой знаком, мы работали в одной смене на станции "Абай". 10 декабря 2024 года я был на дежурстве, принял смену. Происшествие случилось около 15:30. Я увидел, что незрячий пассажир приближается к вагонам. Я по свистку дал сигнал, начал предупреждать, но он не слышал. Тогда я побежал в его сторону, но он уже упал между вагонами. Я видел, что к нему очевидцы побежали на помощь, знал, что не добегу туда, поэтому побежал к машинисту и велел его остановить поезд. Экстренно позвонил сотрудникам, чтобы отключили ток. Пассажиры все вышли, они все вместе стали толкать вагоны, чтобы вытащить упавшего пассажира. После того как его достали, вызвали медиков, полицию", – рассказал Ерден Орынбасаров.

На суде он отметил, что должен был встретить и сопроводить пассажира с инвалидностью, но никто о нем ему не сообщил.

"Я в самом низу хожу, там, где пассажиры уже садятся в вагоны. Поэтому я не вижу, кто именно подходит к поездам. По правилам дежурные должны были мне позвонить, я бы встретил пассажира, спросил, куда ему надо, довел до нужного перрона, завел в вагон, посадил на место. Спросил, где он выйдет, и далее той станции, где он выходит, передал бы информацию, что его нужно встретить и сопроводить до выхода. Но мне никто не сообщил о таком пассажире. А как я его заметил на перроне, сразу начал свистеть и кричать, но не успел", – сказал Ерден Орынбасаров.

Уголовное дело рассматривается в Медеуском районном суде №2 в открытом режиме на казахском языке. На скамье подсудимых – 47-летняя контролер Майра Болатбекова. Потерпевшие – дедушка и отец погибшего Каната Баткалказы.

Ранее многодетная контролер Майра Болатбекова рассказала, как оказалась на скамье подсудимых. А свидетель Наурызбай Кенес, который работает дежурным по оказанию помощи пассажирам в метро, поделился, как экстренно остановил поезд, под колеса которого упал парень.

Трагедия произошла 10 декабря 2024 года. 26-летний незрячий пассажир Канат Баткалказы намеревался зайти в вагон, однако упал на рельсы. Он скончался на месте.