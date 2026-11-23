В Алматы популярный клуб опечатали после визита полиции
Фото: polisia.kz
В Алматы продолжаются рейды по увеселительным заведениям – некоторые из них по итогу проверок принудительно закрывают, сообщает Zakon.kz.
Так, полицейские Медеуского района пресекли деятельность ночного клуба "Тот самый BHB".
"Заведение вновь оказалось в поле зрения органов внутренних дел. Причина – повторное несоблюдение установленных законом требований. Повторное нарушение стало основанием для жестких мер. При координации районной прокуратуры деятельность клуба приостановлена. Помещение опечатано, доступ для посетителей закрыт", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 23 ноября 2026 года.
"Тот самый BHB" не сможет принимать посетителей в течение трех месяцев.
2 сентября сообщалось, что полицейские Алматы будут посещать ночные заведения и усилятся в местах массового скопления людей. 13 ноября стало известно о закрытии после полицейского рейда развлекательного заведения "5 Жулдыз" на улице Жангельдина. 18 ноября в полиции рассказали о закрытии на три месяца ночного клуба ZION.
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