В Алматы продолжаются рейды по увеселительным заведениям – некоторые из них по итогу проверок принудительно закрывают, сообщает Zakon.kz.

Так, полицейские Медеуского района пресекли деятельность ночного клуба "Тот самый BHB".

"Заведение вновь оказалось в поле зрения органов внутренних дел. Причина – повторное несоблюдение установленных законом требований. Повторное нарушение стало основанием для жестких мер. При координации районной прокуратуры деятельность клуба приостановлена. Помещение опечатано, доступ для посетителей закрыт", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 23 ноября 2026 года.

"Тот самый BHB" не сможет принимать посетителей в течение трех месяцев.

2 сентября сообщалось, что полицейские Алматы будут посещать ночные заведения и усилятся в местах массового скопления людей. 13 ноября стало известно о закрытии после полицейского рейда развлекательного заведения "5 Жулдыз" на улице Жангельдина. 18 ноября в полиции рассказали о закрытии на три месяца ночного клуба ZION.