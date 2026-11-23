В одном из частных домов Алматы полицейские Жетысуского района обнаружили целый арсенал оружия, хранимый якобы как коллекция, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 23 ноября 2026 года, находка оказалась куда серьезнее обычного увлечения коллекционированием.

"Во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" участковый инспектор полиции совместно с экипажем патрульной полиции обнаружил целый набор подозрительных предметов. При осмотре выяснилось: среди находок – три предмета, внешне напоминающих автоматы, пулемет, гранаты, пистолеты, шашки, саблю, ножи и десятки гильз. Всего изъяты десятки предметов, которые требовали специальной экспертизы", – сообщили в ДП.

Хозяин коллекции пояснил, что все это он купил в разное время в интернете и на одном из городских рынков.

"Однако экспертиза внесла принципиальные уточнения. Некоторые экспонаты оказались макетами. Но среди них обнаружены настоящая винтовка, пригодный для стрельбы боевой патрон и холодное оружие. Таким образом, далеко не все в этой коллекции оказалось безобидным реквизитом", – заявили в полиции.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Как добавили в полиции, обычное на первый взгляд увлечение обернулось уголовным разбирательством. Происхождение каждого изъятого предмета предстоит установить следствию.

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