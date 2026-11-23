Алматинские полицейские раскрыли серию интернет-мошенничеств с арендой жилья. Уже установлено 32 факта, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек под видом сдачи посуточного жилья размещал объявления о несуществующей аренде. Об этом 23 ноября 2026 года рассказали в Департаменте полиции Алматы.

"Потенциальные арендаторы откликались на предложение, рассчитывая получить жилье. Однако за привлекательными объявлениями скрывалась мошенническая схема. Вместо обещанной квартиры люди становились жертвами обмана", – говорится в сообщении.

Уже установлена причастность мужчины к 32 эпизодам мошенничества. Сейчас он задержан. По данному факту проводится досудебное расследование.

А в одном из частных домов Алматы полицейские Жетысуского района обнаружили целый арсенал оружия, хранимый якобы как коллекция.