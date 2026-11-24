В Шымкенте полицейские возбудили уголовное дело из-за массовой драки посреди проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Шымкента 23 ноября 2026 года, в одном из городских кафе между посетителями и охранниками возник конфликт, который перерос в драку. Инцидент произошел 18 ноября.

Полицейские установили всех участников происшествия и доставили в отдел. Один подозреваемый уже водворен в изолятор временного содержания.

Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия.

Кроме того, в Шымкенте проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход". За 10 дней полицейские выявили свыше 16 тысяч нарушений правил дорожного движения.