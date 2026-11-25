В Казахстане выстроена надежная и справедливая система социальной поддержки на случай, если из жизни уходит работающий кормилец. Об этом 25 ноября 2026 года заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заверили, что государство не оставляет семью один на один с финансовыми трудностями и обеспечивает ей сразу два уровня регулярной денежной опоры.

Важно понимать, что если гражданин трудился официально и за него перечислялись социальные отчисления, то его близкие получают двойную защиту:

базовое государственное пособие из республиканского бюджета. Оно гарантировано государством каждому иждивенцу независимо от стажа, занятости и размера зарплаты кормильца;

дополнительную страховую выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Это персональная выплата, которая назначается в дополнение к базовому пособию и является дополнительной помощью при наступлении социального риска.

"Размер выплаты из фонда рассчитывается индивидуально: в первую очередь выплата зависит от того, как долго за человека перечислялись отчисления в фонд, а также от размера его официального дохода. Чем больше стаж участия в системе и выше официальная заработная плата, тем весомее финансовую поддержку получают его близкие". Пресс-служба МТСЗН РК

Кто и как долго получает выплаты

В Минтруда подчеркнули, что главный приоритет системы – защита будущего детей.

Пособие из бюджета и социальная выплата по потере кормильца из фонда назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи, находившегося на иждивении:

детям – ежемесячно до достижения 18 лет;

студентам – до 23 лет, если они обучаются очно в колледже или вузе;

одному из родителей или супругу (супруге) – если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками кормильца до достижения ими восьми и трех лет, соответственно.

Максимально простое оформление – без справок и очередей

Как сообщается, процесс оформления социальной выплаты максимально упрощен и оцифрован.

"Семье не нужно собирать документы и обивать пороги инстанций. При регистрации факта потери кормильца в государственных базах данных система сама проверяет право на выплаты и направляет гражданам проактивное SMS-сообщение для оформления помощи в один клик". Пресс-служба МТСЗН РК

Одновременно сохраняется право гражданина обратиться за назначением выплаты через портал eGov.kz или традиционным способом через ЦОН.

"Таким образом, официальное трудоустройство каждого казахстанца работает как надежный страховой щит для его близких, гарантируя, что дети будут обеспечены и смогут получить достойное образование при любых жизненных обстоятельствах". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно предоставленным данным, за 10 месяцев текущего года выплату по потере кормильца получили 69,3 тыс. семей на сумму 37,4 млрд тенге.

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