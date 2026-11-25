Военнослужащий казахстанец достиг возраста для увольнения со службы, но ему в этом отказали. Проблему пришлось решать в суде, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрел Военный суд Акмолинского гарнизона. Мужчина подал иск к подведомственной Национальной гвардии воинской части с требованием признать за ним право на увольнение с воинской службы по достижении предельного возраста, а также признать отказ в увольнении незаконным.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что истцу, проходящему воинскую службу в воинском звании "прапорщик", было отказано в увольнении по достижении 45-летнего возраста со ссылкой на условия заключенного контракта. Исследовав материалы дела и доводы сторон, суд пришел к выводу, что истец вправе уволиться с воинской службы по достижении 45 лет на основании пункта 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", – сообщили в Военном суде 25 ноября 2026 года.

Решением суда иск удовлетворен, отказ в увольнении признан незаконным. На воинскую часть возложили обязанность сформировать пенсионное дело прапорщика и направить необходимые документы для дальнейшего оформления увольнения. Также с военчасти взысканы расходы на оплату юридической помощи.

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