Казахстанцу пришлось через суд добиваться увольнения с воинской службы
Фото: pexels
Военнослужащий казахстанец достиг возраста для увольнения со службы, но ему в этом отказали. Проблему пришлось решать в суде, сообщает Zakon.kz.
Дело рассмотрел Военный суд Акмолинского гарнизона. Мужчина подал иск к подведомственной Национальной гвардии воинской части с требованием признать за ним право на увольнение с воинской службы по достижении предельного возраста, а также признать отказ в увольнении незаконным.
"В ходе рассмотрения дела установлено, что истцу, проходящему воинскую службу в воинском звании "прапорщик", было отказано в увольнении по достижении 45-летнего возраста со ссылкой на условия заключенного контракта. Исследовав материалы дела и доводы сторон, суд пришел к выводу, что истец вправе уволиться с воинской службы по достижении 45 лет на основании пункта 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", – сообщили в Военном суде 25 ноября 2026 года.
Решением суда иск удовлетворен, отказ в увольнении признан незаконным. На воинскую часть возложили обязанность сформировать пенсионное дело прапорщика и направить необходимые документы для дальнейшего оформления увольнения. Также с военчасти взысканы расходы на оплату юридической помощи.
Другой житель Акмолинской области хотел купить военный билет за 1,3 млн тенге, но стал жертвой аферы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript