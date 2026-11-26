В Атырауской области сотрудниками полиции пресечен незаконный канал изготовления и сбыта поддельных служебных удостоверений государственных органов, изъято более 800 удостоверений, сообщает Zakon.kz.

Все началось 23 ноября 2026 года с остановки автомобиля Lexus 470, в котором находились четверо мужчин. При осмотре правоохранители обнаружили предмет, внешне схожий с макетом пистолета, и служебное удостоверение сотрудника КНБ.

"Проверка показала, что документ является поддельным. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на предполагаемого изготовителя фальшивых документов – 39-летнего жителя Атырауской области", – сообщила 26 ноября 2026 года пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

При обыске по месту жительства мужчины изъяты 803 поддельных служебных удостоверения различных государственных органов.

Среди них: 606 – КНБ, 95 – МВД, 47 – органов государственных доходов, 46 – прокуратуры, девять – антикоррупционной службы.

Кроме того, правоохранители изъяли 367 эмблем КНБ, печать, компьютерную технику, принтер, жесткий диск и другие предметы, предположительно использовавшиеся для изготовления поддельных документов.

По предварительным данным подозреваемый занимался сбытом фальшивых удостоверений. А один из мужчин, находившихся в остановленном автомобиле, приобретал у него такие документы.

"В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, возможные соучастники и лица, приобретавшие поддельные удостоверения. Своевременные и последовательные действия полиции позволили предотвратить дальнейшее распространение сотен фальшивых удостоверений, которые могли быть использованы для совершения преступлений", – отметила пресс-секретарь МВД.

В МВД уточнили, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

24 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя министра внутренних дел Игоря Лепеху.

