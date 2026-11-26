Сегодня, 26 ноября 2026 года, Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сделал гражданам важное предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев призвали не лишать фламинго привычного места обитания ради одного видеоролика.

"Прилет фламинго в Устюртский государственный природный заповедник – одно из удивительных природных явлений. Однако запуск дронов в местах скопления птиц с нарушением требований законодательства ради эффектных кадров создает угрозу их естественной жизнедеятельности. Для нас это несколько секунд красивого видео, а для птиц – серьезный стресс. Шум и приближение дронов могут спугнуть фламинго, нарушить их кормление и отдых. Систематическое беспокойство птиц может привести к тому, что в следующем сезоне они не вернутся на эту территорию", – заявили в комитете в четверг.

Согласно подпункту 5) пункта 3 статьи 14 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", запрещается пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов на высоте ниже одного километра над территориями массового обитания тюленей, диких копытных животных и стайных птиц.

"Данное требование распространяется и на беспилотные летательные аппараты. Нарушение требований закона влечет ответственность в соответствии с законодательством РК", – подчеркнули в комитете.

В связи с этим Комитет лесного хозяйства и животного мира призывает блогеров, фотографов, видеооператоров и туристов строго соблюдать требования природоохранного законодательства.

"Просмотры и популярность в социальных сетях не должны быть важнее покоя дикой природы! Сохраним покой фламинго сегодня, чтобы они смогли вернуться завтра!" – заключили в комитете.

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