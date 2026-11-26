Депутаты фракции партии "Әділет" предложили создать "электронную защитную зону", которая будет автоматически сообщать полиции об опасном сближении агрессора с пострадавшей, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что такой механизм уже проходит техническую апробацию, а для его внедрения определены шесть пилотных регионов.

Поводом для депутатского запроса, оглашенного 21 октября, стали резонансные случаи бытового насилия. 13 июля в области Абай от множественных ножевых ранений погибла 20-летняя девушка, 23 сентября в Астане бывший супруг убил мать двоих детей. По мнению депутатов, механизмы защиты должны не только срабатывать после насилия, но и помогать заранее выявлять угрозу и пресекать ее.

"Электронный сигнал сам по себе не защищает человека. Поэтому параллельно с пилотным проектом необходимо разработать четкий алгоритм реагирования органов внутренних дел на сигнал об опасном сближении", – отметила депутат Курултая Айжан Аймаганова.

Депутаты привели в пример опыт Франции, где применяется электронный браслет, запрещающий сближение. Система одновременно определяет местонахождение пострадавшей и агрессора и при нарушении установленной дистанции автоматически подает сигнал тревоги. Пострадавшей не нужно самой звонить в полицию.

Авторы запроса предложили запустить в отдельных регионах пилотный проект "Электронная защитная зона", утвердить единый обязательный алгоритм действий полиции при поступлении сигнала об угрозе и автоматически фиксировать в цифровом виде каждый сигнал и принятые по нему меры.

В официальном ответе министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что МВД совместно с разработчиками проводит техническую апробацию механизма. Отрабатывается выявление нарушения безопасной дистанции до 20 метров, автоматическое формирование тревожных уведомлений и их передача в центр оперативного управления (ЦОУ) полиции. Пилотными регионами определены город Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская области и область Жетысу.

"В рамках пилотирования планируется отработать единый алгоритм реагирования полиции на сигналы об опасном сближении, предусматривающий автоматическую регистрацию сигнала, его передачу в ЦОУ, направление ближайшего наряда полиции, обеспечение безопасности потерпевшего, проверку соблюдения установленных ограничений и цифровую фиксацию принятых мер", – говорится в ответе министра.

По итогам пилота оценят время реагирования полиции, количество выявленных нарушений, принятые меры и факты повторного насилия в отношении пострадавших. Также прорабатывается использование специального мобильного приложения для пострадавших: с их согласия и с защитой персональных и геолокационных данных.

В МВД подтвердили, что техническая основа для применения электронных средств слежения уже создана. Действующий закон "О профилактике правонарушений" позволяет использовать их для профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете, в том числе за теми, в отношении кого вынесено защитное предписание или установлены особые требования к поведению.

Сейчас в стране используется 2 851 электронный браслет с GPS- и GSM-модулями, координаты на платформе мониторинга обновляются с интервалом не более двух минут. Система автоматически фиксирует выход за разрешенную зону, снятие или повреждение браслета и потерю связи и сразу оповещает полицию.

Реализация пилотного проекта остается на контроле депутатов. В ближайшее время вопросы правоприменения в этой сфере обсудят на площадке Курултая.