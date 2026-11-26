В пятницу, 27 ноября 2026 года, в Алматы испортится погода. В акимате города за день до ненастья заявили, что коммунальные и экстренные службы уже подготовили спецтехнику и оперативные бригады, сообщает Zakon.kz.

Cогласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", с 02:00 до 19:00 прогнозируются сильные осадки.

Их общий объем составит 13-16 мм, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3-5°С, днем +5-7°С.

В управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции подчеркивают, что уже организовано дежурство 85 оперативных бригад.

Также в местах возможного скопления воды размещаются ассенизаторские машины. Дополнительно на местах дислокации подготовлены 200 комбинированных дорожных машин, в том числе 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom.

Ночью 28 ноября осадки продолжатся. Днем температура воздуха составит +6...+8°С.

В связи с этим жителей и гостей города настоятельно просят учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

"Водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости". Пресс-служба акимата Алматы

О том, как смена температуры отражается на здоровье, разбирался корреспондент Zakon.kz. Подробности – тут.