Резкое похолодание до -5°С обрушится на Алматы и четыре региона Казахстана 27 ноября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы и четырех регионах Казахстана в предстоящую пятницу, 27 ноября 2026 года, ожидается резкое изменение погоды, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет":
"В Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5...+10°С тепла, в горных районах 0...-5°С мороза".
Вместе с тем резкое понижение температуры воздуха днем 27 ноября ожидается:
- в Алматы – до +5...+7°С тепла.
- в Конаеве – до +5...+7°С тепла.
- в Таразе – до +8...+10°С тепла.
- в Талдыкоргане – до +5...+7°С тепла.
- в Шымкенте – до +8...+10°С тепла.
- в Туркестане – до +6...+8°С тепла.
Подробнее о погоде в Алматы на 27, 28 и 29 ноября 2026 года можете узнать здесь.
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