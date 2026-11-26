Резкое похолодание до -5°С обрушится на Алматы и четыре региона Казахстана 27 ноября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Алматы и четырех регионах Казахстана в предстоящую пятницу, 27 ноября 2026 года, ожидается резкое изменение погоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет": "В Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5...+10°С тепла, в горных районах 0...-5°С мороза". Вместе с тем резкое понижение температуры воздуха днем 27 ноября ожидается: в Алматы – до +5...+7°С тепла.

в Конаеве – до +5...+7°С тепла.

в Таразе – до +8...+10°С тепла.

в Талдыкоргане – до +5...+7°С тепла.

в Шымкенте – до +8...+10°С тепла.

в Туркестане – до +6...+8°С тепла. Материал по теме Сильные осадки и ветер до 13 метров в секунду: Алматы готовится к непогоде Подробнее о погоде в Алматы на 27, 28 и 29 ноября 2026 года можете узнать здесь.

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