В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали дорожный прогноз на сегодня, 27 ноября 2026 года. Из него следует, что почти весь Казахстан окажется во власти непогоды. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на трассах, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в пятницу осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются сразу в 16 регионах РК:

в Акмолинской области,

в Актюбинской области,

в Атырауской области,

в Алматинской области,

в Карагандинской области,

в Костанайской области,

в Кызылординской области,

в Мангистауской области,

в Туркестанской области,

в Павлодарской области,

в Северо-Казахстанской области,

в Западно-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу,

в области Улытау.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

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Вместе с тем водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 27 ноября 2026 года.