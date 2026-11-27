Снегопады накроют сразу 16 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 27 ноября 2026 года
Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали дорожный прогноз на сегодня, 27 ноября 2026 года. Из него следует, что почти весь Казахстан окажется во власти непогоды. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на трассах, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, в пятницу осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются сразу в 16 регионах РК:
- в Акмолинской области,
- в Актюбинской области,
- в Атырауской области,
- в Алматинской области,
- в Карагандинской области,
- в Костанайской области,
- в Кызылординской области,
- в Мангистауской области,
- в Туркестанской области,
- в Павлодарской области,
- в Северо-Казахстанской области,
- в Западно-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу,
- в области Улытау.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Вместе с тем водителям напомнили, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 27 ноября 2026 года.
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