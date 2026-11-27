Накануне, 26 ноября 2026 года, днем в Астане были дожди, которые к вечеру перешли в снег. По словам местных жителей, столица буквально за ночь перескочила из осени в зиму, сообщает Zakon.kz.

Кадры заснеженного города появились в социальных сетях.

"Наконец-то Астана вернулась к своим заводским настройкам", – написал в Threads пользователь под ником aseke3107.kz.

Судя по комментариям, снегу рады и другие жители столицы. Но некоторые из них считают, что пока рано радоваться возвращению зимы в Астану, так как нужны стабильные морозы в -10°С:

"Красота!"

"Обалдеть".

"Все вирусы убьются!"

"А то ишь расслабились".

"Что-то на старом вокзале поменьше снега".

"Климатические качели, скоро опять растает".

"Сейчас Астана точна как швейцарские часы".

"Пока не заводские, морозец нужен -10°С хотя бы стабильный".

"Кто накаркал блин?! Еще четыре дня осени должны были быть. Мы с сыном не согласны".

"По-английски это back to factory settings. Обновление "зима" установлено, отменить нельзя".

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По данным "Казгидромета", в Астане 27, 28 и 29 ноября 2026 года ожидаются снегопады, метель и гололед. Температура воздуха будет варьировать от ночных -10°С до дневных 0°С.