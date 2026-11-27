"Вернулась к заводским настройкам": в Астане выпал снег
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Накануне, 26 ноября 2026 года, днем в Астане были дожди, которые к вечеру перешли в снег. По словам местных жителей, столица буквально за ночь перескочила из осени в зиму, сообщает Zakon.kz.
Кадры заснеженного города появились в социальных сетях.
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"Наконец-то Астана вернулась к своим заводским настройкам", – написал в Threads пользователь под ником aseke3107.kz.
Судя по комментариям, снегу рады и другие жители столицы. Но некоторые из них считают, что пока рано радоваться возвращению зимы в Астану, так как нужны стабильные морозы в -10°С:
- "Красота!"
- "Обалдеть".
- "Все вирусы убьются!"
- "А то ишь расслабились".
- "Что-то на старом вокзале поменьше снега".
- "Климатические качели, скоро опять растает".
- "Сейчас Астана точна как швейцарские часы".
- "Пока не заводские, морозец нужен -10°С хотя бы стабильный".
- "Кто накаркал блин?! Еще четыре дня осени должны были быть. Мы с сыном не согласны".
- "По-английски это back to factory settings. Обновление "зима" установлено, отменить нельзя".
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По данным "Казгидромета", в Астане 27, 28 и 29 ноября 2026 года ожидаются снегопады, метель и гололед. Температура воздуха будет варьировать от ночных -10°С до дневных 0°С.
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