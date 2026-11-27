Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 27 ноября 2026 года на заседании ЦИК рассказал о готовности страны к предстоящим выборам депутатов маслихатов и обозначил задачи, которые необходимо решить до дня голосования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что основная часть подготовки к выборам завершена. Теперь необходимо решить оставшиеся вопросы и обеспечить полную готовность избирательных участков ко дню голосования.

"В целом, основная часть подготовительной работы к избирательной кампании завершена. Следующая задача – решить оставшиеся вопросы до дня голосования и полностью завершить все подготовительные мероприятия. В связи с этим поручаю территориальным избирательным комиссиям и местным исполнительным органам обратить внимание на следующие задачи. Первое, необходимо полностью завершить материально-техническую подготовку избирательных участков. Участки должны быть обеспечены необходимым оборудованием, средствами связи и другими материалами. Вопросы своевременной доставки, хранения и учета избирательных бюллетеней также должны находиться на контроле", – озвучил Нурлан Абдиров.

По его словам, доставка избирательных бюллетеней еще продолжается, однако основная их часть должна поступить на участки уже 27 ноября. После этого бюллетени возьмут под охрану сотрудники правоохранительных органов.

"Второе. На избирательных участках должны быть созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. Мы и до этого создавали такие условия и всегда уделяли этому вопросу особое внимание. Поэтому и в этот раз мы должны обеспечить безбарьерную среду, принять необходимые меры поддержки, в том числе прошу завершить работу по обеспечению доступности услуг инватакси. Ранее на выборах мы заслушивали отчеты местных исполнительных органов в регионах по вопросам обеспечения инватакси и сурдопереводчиками", – заявил Нурлан Абдиров.

В-третьих, как подчеркнул глава ЦИК, необходимо подготовиться к возможному ухудшению погодных условий в день голосования. Особенно в отдаленных населенных пунктах важно заблаговременно скоординировать взаимодействие местных исполнительных органов, служб по чрезвычайным ситуациям, дорожных и коммунальных служб.

"Техническое обеспечение очень важно, потому что интернет должен непрерывно работать. Еще раз хочу повторить: в регионах, в отдаленных районах необходимо обеспечить непрерывную стабильную интернет-связь, чтобы на участке вовремя произвести регистрацию", – сказал Нурлан Абдиров.

Также он сообщил, что 29 ноября, в день голосования, в 15 регионах Казахстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В частности, ожидаются снегопады, бураны, сильный ветер, туман и гололед, что может осложнить доступ избирателей к участкам.

В связи с этим он подчеркнул необходимость обеспечить транспортное сообщение между районами и областями, а также создать условия для беспрепятственного доступа граждан к избирательным участкам.

Нурлан Абдиров напомнил, что общее количество избирателей по стране составляет 12 679 459 человек, включенных в списки избирателей.

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