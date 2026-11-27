Споры из-за пластиковой лаванды разгорелись в Алматы: в акимате объяснили задумку
На цветы 27 ноября 2026 года внимание обратилась жительница города и разместила несколько фотографий на странице в Threads.
В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря, если одни выступают за идею, то вторые не разделяют их оптимизма.
- Зачем этот пластик, проволока. Еще и перед зимой.
- Кто это вообще придумал?
- Под зиму "высадили" лаванду?
- Нет слов.
- Когда включат эти декорации, то вы увидите другую картину.
- Нашим людям не угодишь, это же садовые светильники.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. В пресс-службе акимата Алмалинского района уточнили, что декоративные элементы на улице Байсеитовой устанавливаются в рамках социальной ответственности бизнеса – бюджетные средства на эти цели не привлекаются:
"Это не искусственное озеленение, а часть временной концепции новогоднего оформления аллеи".
Также сказано, что световые фонари в виде лаванды – лишь один из элементов единой праздничной композиции.
"Помимо них, оформление включает гирлянды на деревьях, динамические "сосульки" на зеркальных арт-объектах, два световых проектора и большой трехметровый светящийся шар, который установят дополнительно. Вся иллюминация влаго- и морозостойкая, размещена на газонной части и не мешает очистке тротуаров от снега. Сейчас на участке продолжаются монтаж и пусконаладка – в начале декабря вся подсветка заработает в полном объеме".Пресс-служба акимата Алмалинского района
При этом, подчеркивают специалисты, живое озеленение ничем не подменяется: в рамках благоустройства аллеи и спонсорского арт-проекта "Невидимый сад" здесь высажены многолетние растения и деревья – гортензии, хосты, гейхеры, астильбы, хвойные композиции и крупномерные клены, которые раскроются в теплый сезон.
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