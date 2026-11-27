В Казнете активно обсуждают искусственную лаванду, "высаженную" на улице Байсеитовой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На цветы 27 ноября 2026 года внимание обратилась жительница города и разместила несколько фотографий на странице в Threads.

В комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря, если одни выступают за идею, то вторые не разделяют их оптимизма.

Зачем этот пластик, проволока. Еще и перед зимой.

Кто это вообще придумал?

Под зиму "высадили" лаванду?

Нет слов.

Когда включат эти декорации, то вы увидите другую картину.

Нашим людям не угодишь, это же садовые светильники.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. В пресс-службе акимата Алмалинского района уточнили, что декоративные элементы на улице Байсеитовой устанавливаются в рамках социальной ответственности бизнеса – бюджетные средства на эти цели не привлекаются:

"Это не искусственное озеленение, а часть временной концепции новогоднего оформления аллеи".

Также сказано, что световые фонари в виде лаванды – лишь один из элементов единой праздничной композиции.

"Помимо них, оформление включает гирлянды на деревьях, динамические "сосульки" на зеркальных арт-объектах, два световых проектора и большой трехметровый светящийся шар, который установят дополнительно. Вся иллюминация влаго- и морозостойкая, размещена на газонной части и не мешает очистке тротуаров от снега. Сейчас на участке продолжаются монтаж и пусконаладка – в начале декабря вся подсветка заработает в полном объеме". Пресс-служба акимата Алмалинского района

При этом, подчеркивают специалисты, живое озеленение ничем не подменяется: в рамках благоустройства аллеи и спонсорского арт-проекта "Невидимый сад" здесь высажены многолетние растения и деревья – гортензии, хосты, гейхеры, астильбы, хвойные композиции и крупномерные клены, которые раскроются в теплый сезон.

Немного ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказывали, что собранное целый век назад до сих пор можно изучать и использовать для научных исследований.