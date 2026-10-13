Король и королева Бельгии приедут в Алматы: горожан ждут ограничения на дорогах

Жителей и гостей Алматы предупредили о предстоящих ограничениях на дорогах в связи с визитом высоких гостей, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространенном сообщении, в связи с государственным визитом короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Алматы 14 октября 2026 года будут введены временные изменения в организацию дорожного движения.

"В рамках визита запланированы мероприятия с участием представителей официальных делегаций Казахстана и Бельгии, а также деловых и академических кругов. Ввиду официальных мероприятий 14 октября в отдельных районах Алматы возможно временное ограничение движения транспорта", – сообщили в акимате.

Жителей и гостей города просят учитывать возможные изменения дорожной обстановки и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи, после чего Касым-Жомарт Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято совместное заявление.

Также президент Казахстана совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане. 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей и чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента.