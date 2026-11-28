В Жамбылской области мужчина погасил задолженность по алиментам в размере 3,2 млн тенге после вмешательства прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как установила прокуратура Таласского района, местный житель с 2023 года уклонялся от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, хотя имел возможность их выплачивать.

В отношении мужчины начали досудебное расследование. В ходе следствия он признал вину, полностью погасил задолженность и обязался впредь своевременно выплачивать алименты. Уголовное дело прекратили в связи с применением акта амнистии.

Еще один должник полностью выплатил задолженность после начала уголовного расследования. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 14 неплательщиков алиментов: восемь из них подвергли аресту, еще шестерых – оштрафовали.

Ранее казахстанец судился из-за алиментов, находясь в отпуске по уходу за ребенком.