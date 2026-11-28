Уголовное дело заставило казахстанца погасить миллионный долг по алиментам
Как установила прокуратура Таласского района, местный житель с 2023 года уклонялся от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, хотя имел возможность их выплачивать.
В отношении мужчины начали досудебное расследование. В ходе следствия он признал вину, полностью погасил задолженность и обязался впредь своевременно выплачивать алименты. Уголовное дело прекратили в связи с применением акта амнистии.
Еще один должник полностью выплатил задолженность после начала уголовного расследования. Дело прекратили в связи с примирением сторон.
Кроме того, к административной ответственности привлекли 14 неплательщиков алиментов: восемь из них подвергли аресту, еще шестерых – оштрафовали.
Ранее казахстанец судился из-за алиментов, находясь в отпуске по уходу за ребенком.