За десять месяцев 2026 года в Казахстане выявили 6,5 тысячи наркоправонарушений, в том числе более трех тысяч наркопреступлений, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в незаконный оборот не допустили свыше 32 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ.

Полицейские пресекли деятельность восьми организованных преступных групп, одна из которых была транснациональной. Задержаны 10 лидеров и 43 участника ОПГ.

Кроме того, ликвидированы 23 нарколаборатории и 94 фитолаборатории, выявлены 147 фактов контрабанды наркотиков. Проведены две международные контролируемые поставки и 18 – на территории страны.

Усилена и борьба с наркобизнесом в интернете. В систему "Кибернадзор" внесли около 30 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом. Заблокированы более 11 тысяч сайтов и почти 14 тысяч карточных счетов на сумму свыше 283 млн тенге.

Ранее в Алматы полицейские задержали закладчика. При обыске у него обнаружили 21 сверток с запрещенными веществами.