41-летний житель Уральска наладил мошенническую схему по обману казахстанцев в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 29 ноября 2026 года в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, к ним обратился один из пострадавших. Он рассказал, что нашел в социальной сети объявление об аренде квартиры, перевел деньги, однако обещанного жилья так и не получил.





"Сотрудники полиции установили и задержали 41-летнего жителя города Уральска, подозреваемого в причастности к указанным противоправным действиям. В ходе расследования установлено, что подозреваемый размещал в интернете различные объявления, вводя пользователей в заблуждение", – говорится в сообщении.

В частности, он предлагал одному человеку аренду квартиры, а другому – продажу десертов и тортов. Получив предоплату, мужчина не предоставлял обещанную квартиру и не доставлял заказанные кондитерские изделия.

"Кроме того, подозреваемый связывался с казахстанцами по телефону, представляясь в одном случае сотрудником портала "Электронное правительство", а в другом – представителем банка. Он сообщал о якобы существующих законодательных изменениях, связанных с аннулированием кредитов, и обещал помочь в решении этого вопроса. Под этим предлогом мужчина завладевал денежными средствами", – добавили правоохранители.

В настоящее время по указанным фактам проводятся следственные действия.

Ранее в МВД отчитались о борьбе с наркобизнесом. За десять месяцев 2026 года в Казахстане выявили 6,5 тысячи наркоправонарушений, в том числе более трех тысяч наркопреступлений.