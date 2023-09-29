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В США положительно оценивают борьбу Казахстана с параллельным импортом в Россию

Казахстан посол США импорт Россия Фото: пресс-служба посольства США
На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал, что в США считают эффективной работу Казахстана в части борьбы с параллельным импортом товаров из Казахстана в Россию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы дипмиссии, США и Казахстан очень близко работали над контролем и мониторингом товаров, которые могут быть импортированы в Россию. 

"Возможно, вы вспомните, что в конце апреля приезжали представители министерства торговли и Минфина США как раз, чтобы обсудить эту тему. Также в начале июля приезжала делегация из госдепартамента". Дэниел Розенблюм

Несмотря на то, что эти обсуждения продолжаются до их пор, в США считают работу по борьбе с параллельным импортом товаров через Казахстан в Россию эффективной. 

"Эти обсуждения продолжаются, но меры, предпринимаемые правительством Казахстана, являются эффективными. У правительства правильные намерения, а именно контроль над товарами и услугами, которые могут быть использованы в военных целях. Но я также признаю, что это сложный процесс. Он потребует продолжения совместной работы между нами и правительством Казахстана". Дэниел Розенблюм

Ранее Дэниел Розенблюм прокомментировал принятие мер для обеспечения безопасной и стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также высказался по поводу появления в Казахстане "списка иноагентов".

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