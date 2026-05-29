Токаев проводил Путина в аэропорту Астаны

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан официально завершился, передает Zakon.kz.

Об этом 29 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, опубликавав соответствующие видео- и фотоматериалы из аэропорта.

"Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан", – говорится в сообщении.

С утра 28 мая 2026 года в Астане состоялась торжественная церемония встречи президента России во Дворце Независимости. Российского лидера лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин пробыл в Казахстане до 29 мая 2026 года. По данным Акорды, были запланированы переговоры, посвященные состоянию и перспективам развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.