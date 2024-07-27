Спортсмены из Алжира провели политическую акцию на открытии Олимпиады

26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсмены из Алжира устроили политическую акцию, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, алжирцы сделали это в память о жертвах печально известного подавления алжирских протестующих в Париже в 1961 году. Спортсмены взяли с собой красные розы и бросили их в Сену.

Фото: apnews

Некоторые члены делегации скандировали "Да здравствует Алжир!" на арабском языке после того, как бросили цветы.

Фото: apnews

По данным историков, около 120 протестующих погибли и 12 тыс. были арестованы, когда они вышли на демонстрацию 17 октября 1961 года в поддержку независимости от Франции, которая тогда была колониальным правителем Алжира. Некоторых из них полиция сбросила в реку Сена.

Фото: apnews

Надо отметить, что не все жители страны поддержали данную акцию. Многие алжирцы заявили, что Олимпиада – неподходящий момент для подобных акций протеста.

26 июля в Париже стартовала церемония открытия Олимпийских игр. Также накануне церемонии открытия Олимпийских игр у стен мэрии 18‑го округа Парижа более 300 бездомных провели акцию протеста.