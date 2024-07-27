Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спортсмены из Алжира провели политическую акцию на открытии Олимпиады

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 07:10 Фото: apnews
26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсмены из Алжира устроили политическую акцию, сообщает Zakon.kz.

Как передает Associated Press, алжирцы сделали это в память о жертвах печально известного подавления алжирских протестующих в Париже в 1961 году. Спортсмены взяли с собой красные розы и бросили их в Сену.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 07:10

Фото: apnews

Некоторые члены делегации скандировали "Да здравствует Алжир!" на арабском языке после того, как бросили цветы.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 07:10

Фото: apnews

По данным историков, около 120 протестующих погибли и 12 тыс. были арестованы, когда они вышли на демонстрацию 17 октября 1961 года в поддержку независимости от Франции, которая тогда была колониальным правителем Алжира. Некоторых из них полиция сбросила в реку Сена.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 07:10

Фото: apnews

Надо отметить, что не все жители страны поддержали данную акцию. Многие алжирцы заявили, что Олимпиада – неподходящий момент для подобных акций протеста.

26 июля в Париже стартовала церемония открытия Олимпийских игр. Также накануне церемонии открытия Олимпийских игр у стен мэрии 18‑го округа Парижа более 300 бездомных провели акцию протеста.

Читайте также

Камала Харрис баллотируется в президенты
Барак и Мишель Обама пообещали помочь Харрис победить в предвыборной гонке
Проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в &quot;Семей орманы&quot;
Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы"
Касым-Жомарт Токаев, подписание
Поедет ли Касым-Жомарт Токаев на Олимпиаду
Алия Абди
Алжир Париж 2024 год Протесты Олимпийские игры Спортсмены История
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
костюмы спортсменов на ОИ-2024
Образы знаменосцев сборной РК на церемонии открытия ОИ-2024 обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: