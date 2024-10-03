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Переходят границы: Токаев заявил, что некоторые блогеры мешают работе акимов

акимы блогеры работа , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 11:52 Фото: freepik
3 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт выступил на форуме депутатов маслихатов всех уровней. Глава государства в ходе мероприятия заявил, что общественность предъявляет высокие требования к акимам, сообщает Zakon.kz.

По его словам, критическое отношение к работе акимов – нормальное явление. Кроме того, оно присущее демократическому обществу.

Однако, продолжил президент, некоторые люди переходят все границы.

"Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам".Касым-Жомарт Токаев

Конечно, уточнил глава государства, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов.

Далее он подчеркнул, что каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако, Токаев выразил уверенность, что неприемлемый ажиотаж и хайп – нарушение закона.

"Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов. Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности. Необходимо своевременно обращать внимание на любую злободневную проблему, в том числе на информационные атаки".Касым-Жомарт Токаев

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Также во время выступления Токаев затронул тему референдума по АЭС. По его словам, возведение атомной электростанции – долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед.

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