О чем говорил Токаев на международном форуме в Туркменистане

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан продолжился участием в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", приуроченном к 300-летию Махтумкули Фраги, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, Махтумкули является основоположником туркменской классической литературы и выдающимся мыслителем всего Востока.

"Наглядным примером исторической значимости фигуры Махтумкули Фраги стало принятое ЮНЕСКО решение о включении его произведений в Международный реестр "Память мира". Особо почитается его наследие в тюркском мире, поэтому Организация ТЮРКСОЙ объявила 2024 год Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Уверен, это решение будет способствовать дальнейшей популяризации его творчества на международном уровне". Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, на фоне сложной геополитической ситуации и множества глобальных вызовов наследие всемирно известного классика обретает еще большую актуальность

"Поэзия Махтумкули Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о непреходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к Родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими", – добавил Токаев.

Также Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что поступательное развитие Туркменистана и масштабные социально-экономические и политические реформы будут способствовать укреплению многовековой туркменской государственности.

"В следующем году Туркменистан будет отмечать тридцатую годовщину постоянного нейтралитета. Неизменно придерживаясь этого статуса, сохраняя свою идентичность, твердо отстаивая национальные интересы, Ашхабад последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, глава государства рассказал о мероприятиях, организованных в Казахстане в честь 300-летия Махтумкули, которые послужат инструментом популяризации богатого наследия великого мыслителя и развития культурной дипломатии. По его словам, открытие в Астане памятника Махтумкули Фраги стало ярким свидетельством нерушимых уз дружбы и добрососедства между двумя странами.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что накануне в рамках его официального визита в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому мыслителю Абаю Кунанбайулы. Как было сказано в выступлении, творения Абая и Махтумкули объединяют глубокие размышления о будущем своих народов и высокие идеи гуманизма

"Их богатое духовное наследие, занимающее особое место в многогранной культуре наших народов, является достоянием всего человечества. Казахстан и Туркменистан связаны едиными духовными корнями, общей историей, многовековыми узами дружбы. Эти неизменные ценности стали основой активного диалога между двумя государствами, который способствует дальнейшему сближению наших народов и углублению казахско-туркменских отношений". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Напомним, что утром 10 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада президента Казахстана встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. О чем еще Токаев поговорил с Гурбангулы Бердымухамедовым, можно прочитать по этой ссылке.

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Также Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги".

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Позднее Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате. Глава Казахстана назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.