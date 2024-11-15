Новое назначение: уволенному главе аппарата акима Талгарского района нашли замену

Назначен новый руководитель аппарата акима Талгарского района Алматинской области. Им стал Нуржан Абдалимов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 ноября 2024 года, стало известно из информации районного акимата.

"На должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Абдалимов Нуржан Диханбекович", – говорится в сообщении.

Нуржан Абдалимов родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "Таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 2011 году с должности старшего оператора в ГКП "Центр информационных систем Алматы". Затем работал специалистом по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алатауского района Алматы (2011-2015 годы), начальником отдела по правовым вопросам (2015 год), руководителем отдела предпринимательства и промышленности (2015-2018 годы), главным специалистом по правовым вопросам (2018-2019 годы), начальником отдела в ТОО "АлматыЭлектроТранс" (2019-2021 годы).

До нового назначения, с апреля 2023 года, Абдалимов занимал должность начальника правового отдела аппарата акима Талгарского района.

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