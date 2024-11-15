Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новое назначение: уволенному главе аппарата акима Талгарского района нашли замену

Новое назначение: уволенному главе аппарата акима Талгарского района нашли замену, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:37 Фото: Instagram/talgar_akimat
Назначен новый руководитель аппарата акима Талгарского района Алматинской области. Им стал Нуржан Абдалимов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 ноября 2024 года, стало известно из информации районного акимата.

"На должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Абдалимов Нуржан Диханбекович", – говорится в сообщении.

Нуржан Абдалимов родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "Таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 2011 году с должности старшего оператора в ГКП "Центр информационных систем Алматы". Затем работал специалистом по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алатауского района Алматы (2011-2015 годы), начальником отдела по правовым вопросам (2015 год), руководителем отдела предпринимательства и промышленности (2015-2018 годы), главным специалистом по правовым вопросам (2018-2019 годы), начальником отдела в ТОО "АлматыЭлектроТранс" (2019-2021 годы).

До нового назначения, с апреля 2023 года, Абдалимов занимал должность начальника правового отдела аппарата акима Талгарского района.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:37
Нового акима выберут в Талгаре: названа дата
, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:37

Ранее руководителем аппарата акима Талгарского района был Аслан Касымбаев. Но после шумихи в соцсетях, которая поднялась после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, 15 октября 2024 года он был освобожден от занимаемой должности. В сети писали, что Аслан является родным братом Хасана Касымбаева. В свою очередь Хасана жители Талгара называли лидером ОПГ "Хуторские", с которой связывали убийство подростка.

Читайте также

Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан
Токаев пригласил президента Вьетнама в Казахстан
Динара Халдарова
Алматинская область Талгар Талгарский район акимат 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: