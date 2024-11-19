Переговоры Токаева и Вучича в расширенном формате: Акорда раскрыла детали

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с президентом Сербии в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. Об этом Zakon.kz 19 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего главы государства.

Президент Казахстана поблагодарил Александра Вучича за содержательную беседу в формате тет-а-тет и оказанное казахской стороне гостеприимство.

Президент Сербии выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за визит, отметив его стратегическое значение для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул важность развития взаимовыгодных связей, которые служат основой для укрепления мира и стабильности в регионе и на глобальной арене.

Особое внимание главы государств уделили укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президенты положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы. В то же время было отмечено, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире требует еще более тесного сотрудничества.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров.

Рассмотрены имеющиеся широкие возможности и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникации и аэрокосмической отрасли.

Подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами.

Отдельное внимание президенты уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.

Главы государств выразили уверенность в том, что подписываемые в рамках визита двусторонние документы будут всецело способствовать дальнейшему углублению казахско-сербского сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Ранее президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком формате.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию 18 ноября 2024 года. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.