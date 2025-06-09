Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов 9 июня 2025 года в кулуарах Акорды озвучил, что Казахстан планирует поставлять уран на болгарскую АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что ранее упоминалось о сотрудничестве с болгарской АЭС, и поинтересовались, идет ли речь о поставках урана.

"В Болгарии есть атомная электростанция, состоящая из двух блоков, если не ошибаюсь, – 1,2 мегаватта каждый блок. Потенциальное поле для сотрудничества лежит в поставках нашего урана на болгарскую АЭС", – озвучил Нурлан Жакупов.

На вопрос журналистов о предполагаемых объемах поставок он ответил, что эта информация является закрытой.

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