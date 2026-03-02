#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Срочные переговоры на фоне конфликта: Казахстан экстренно связался с соседями

Казахстан экстренно связался с соседями, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 23:42
Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Таджикстана Сироджиддином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

В ходе беседы министры подробно обменялись мнениями относительно складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, отметив необходимость поддержания тесной координации и оперативного взаимодействия в условиях кризисной ситуации.

Глава МИД Казахстана выразил признательность коллегам из Азербайджана и Туркменистана за конструктивное взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий.

Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию текущей ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнув важность деэскалации напряженности, соблюдения норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности.

В завершение разговора стороны выразили готовность и далее оказывать необходимую поддержку в вопросах организации возможного вывоза граждан, а также продолжить тесные рабочие контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев принес соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, в том числе детей, а также представителей высшего руководства Исламской Республики в результате последних трагических событий.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
