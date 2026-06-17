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Политика

Токаев заслушал отчет о развитии конкуренции и приватизации госактивов

Омаров, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:17 Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 июня 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова о ходе реализации указа "О мерах по либерализации экономики", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, министр доложил президенту, что во исполнение данного указа продолжается системная работа по сокращению квазигосударственного сектора и развитию конкуренции.

Также при непосредственном участии Национального офиса по приватизации утвержден План оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности на 2026-2030 годы.

Совокупный доход активов, передаваемых в конкурентную среду, составляет 3,4 трлн тенге.

Кроме того, по словам министра, отдельное внимание было уделено результатам реформы системы государственных закупок.

Принимаемые меры, как говорится в официальном сообщении, позволили снизить долю закупок из одного источника с 39% до 24%. Благодаря этому объем конкурентных закупок увеличился до 6,2 – 8,1 трлн тенге в рамках общих бюджетов.

Далее Омаров проинформировал о мерах по устранению барьеров, препятствующих входу субъектов бизнеса на товарные рынки, исключению непродуктивных посредников на ключевых рынках, а также о выработке новых подходов к регулированию цифровой экономики.

Дополнительно министр рассказал о работе над шестым пакетом законодательных поправок в сфере защиты и развития конкуренции.

Законопроект предусматривает реализацию семи системных направлений, ориентированных на повышение эффективности конкурентной политики, усиление контроля на монополизированных рынках, совершенствование антимонопольного регулирования и дальнейшее сокращение государственного участия в экономике.

По итогам встречи президент дал председателю Агентства ряд поручений.

Ранее президент Казахстана принял министра внутренних дел Ержана Саденова. На встрече Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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