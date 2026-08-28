Формируется новый мировой порядок – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года на первой сессии Курултая отметил важность и бесповоротность происходящих реформ, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сейчас формируется новый мировой порядок.

"Он обладает взаимоисключающими характеристиками: порочный, безбудущный, с одной стороны, прогрессивный, технологичный, перспективный, судьбоносный – с другой. В этих условиях уже понятно всем, что только те государства, которые практическими делами смогут защитить и укрепить свой суверенитет в экономике, науке, в военно-дипломатической сфере, и, что критически важно – развить человеческий потенциал, получат шанс успешно адаптироваться к совершенно новым реалиям в грядущей эпохе", – сказал глава государства.

Именно поэтому, по словам президента, в Казахстане говорят о стратегическом значении всесторонней модернизации государства.

"Без бахвальства, но по справедливости следует отметить, что динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости. Проще говоря, заднего хода уже нет. Это серьезный успех", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул важность того, что казахская реформаторская повестка в значительной мере корреспондируется с текущими и даже будущими глобальными вызовами, другими словами, нацелена на принятие превентивных мер и на их преодоление.

Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. Глава государства отметил, что в Казахстане начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан.

