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Политика

Развитие сельской инфраструктуры станет одним из приоритетов Алматинской области

Чингис Аринов, аким, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:21 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 4 сентября 2026 года, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства РК, Скляр зачитал депутатам письмо Токаева о выдвижении на должность акима Алматинской области двух кандидатов: бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и заместителя акима Алматинской области Гани Майлыбаева.

собрание, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:21

Фото: primeminister.kz

В собрании приняли участие 178 депутатов. По результатам открытого голосования за кандидатуру Чингиса Аринова отдано 83% голосов.

депутаты, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:21

Фото: primeminister.kz

В итоге соответствующим указом президента акимом Алматинской области стал Чингис Аринов.

Известно, что на совещании с активом области Бектенов выразил благодарность Марату Султангазиеву за проведенную работу по социально-экономическому развитию региона.

Марат Султангазиев, экс-аким, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:21

Фото: primeminister.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:21
Токаев освободил от должности акима Алматинской области

Также глава правительства представил активу нового акима Алматинской области Чингиса Аринова.

Далее премьер-министр озвучил ключевые приоритеты работы акимата Алматинской области.

  • Обозначены задачи по повышению доступности социальных услуг в сельской местности и сокращению инфраструктурного разрыва между городом и селом.
  • Необходимо увеличить охват населенных пунктов качественными коммунальными услугами и снизить аварийность сетей.
  • Внимание уделено поэтапной модернизации систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, а также строительству новых источников генерации электроэнергии.
  • В сфере АПК отмечена необходимость развития орошаемого земледелия, сокращения потерь воды, широкого внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и увеличения доли агропромышленного комплекса в экономике региона.
  • Для обеспечения безопасности дорожного движения поручено активизировать ремонт и реконструкцию автомобильных дорог региона.

Кроме того, отдельно отмечена важность активного привлечения инвестиций, развития обрабатывающей промышленности, туризма, МСБ, а также эффективного использования потенциала города Алатау как новой точки экономического роста.

В заключительной части Бектенов подчеркнул, что по всем направлениям и отраслям должна осуществляться системная и комплексная реализация поставленных главой государства задач.

"Необходимо принять исчерпывающие меры для дальнейшего социально-экономического развития региона", – подытожил премьер-министр.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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