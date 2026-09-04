Развитие сельской инфраструктуры станет одним из приоритетов Алматинской области
Согласно данным пресс-службы главы правительства РК, Скляр зачитал депутатам письмо Токаева о выдвижении на должность акима Алматинской области двух кандидатов: бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и заместителя акима Алматинской области Гани Майлыбаева.
Фото: primeminister.kz
В собрании приняли участие 178 депутатов. По результатам открытого голосования за кандидатуру Чингиса Аринова отдано 83% голосов.
Фото: primeminister.kz
В итоге соответствующим указом президента акимом Алматинской области стал Чингис Аринов.
Известно, что на совещании с активом области Бектенов выразил благодарность Марату Султангазиеву за проведенную работу по социально-экономическому развитию региона.
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Также глава правительства представил активу нового акима Алматинской области Чингиса Аринова.
Далее премьер-министр озвучил ключевые приоритеты работы акимата Алматинской области.
- Обозначены задачи по повышению доступности социальных услуг в сельской местности и сокращению инфраструктурного разрыва между городом и селом.
- Необходимо увеличить охват населенных пунктов качественными коммунальными услугами и снизить аварийность сетей.
- Внимание уделено поэтапной модернизации систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, а также строительству новых источников генерации электроэнергии.
- В сфере АПК отмечена необходимость развития орошаемого земледелия, сокращения потерь воды, широкого внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и увеличения доли агропромышленного комплекса в экономике региона.
- Для обеспечения безопасности дорожного движения поручено активизировать ремонт и реконструкцию автомобильных дорог региона.
Кроме того, отдельно отмечена важность активного привлечения инвестиций, развития обрабатывающей промышленности, туризма, МСБ, а также эффективного использования потенциала города Алатау как новой точки экономического роста.
В заключительной части Бектенов подчеркнул, что по всем направлениям и отраслям должна осуществляться системная и комплексная реализация поставленных главой государства задач.
"Необходимо принять исчерпывающие меры для дальнейшего социально-экономического развития региона", – подытожил премьер-министр.