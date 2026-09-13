Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корея по приглашению Ли Чжэ Мёна

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корея, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 13 на 14 сентября 2026 года президент Казахстана прибыл в Сеул. Об этом сообщили в Акорде.

Фото: пресс-служба Акорды

"Президента Казахстана в аэропорту Сеула встретил заместитель премьер-министра – министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун", – говорится в тексте сообщения.

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

Фото: пресс-служба Акорды

13 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций ряда стран и международных организаций на саммите БРИКС. В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов.