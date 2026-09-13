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События

С кем Токаев провел короткие встречи на саммите "БРИКС плюс"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 17:50 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций ряда стран и международных организаций на саммите БРИКС, сообщает Zakon.kz.

На полях саммита БРИКС, проходящего в Нью-Дели, Касым-Жомарт Токаев провел ряд кратких встреч с мировыми лидерами и руководителями глобальных структур, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и заместителя премьер-министра Таиланда Сихасака Пуангкеткео.

В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 17:50
Токаев провел встречу с Моди – что обсуждалось

Ранее Токаев выступил на саммите "БРИКС плюс". Президент отметил необходимость диалога между ядерными державами.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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