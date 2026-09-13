С кем Токаев провел короткие встречи на саммите "БРИКС плюс"

Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций ряда стран и международных организаций на саммите БРИКС, сообщает Zakon.kz.

На полях саммита БРИКС, проходящего в Нью-Дели, Касым-Жомарт Токаев провел ряд кратких встреч с мировыми лидерами и руководителями глобальных структур, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга, президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и заместителя премьер-министра Таиланда Сихасака Пуангкеткео.

В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов.

Материал по теме Токаев провел встречу с Моди – что обсуждалось

Ранее Токаев выступил на саммите "БРИКС плюс". Президент отметил необходимость диалога между ядерными державами.