Токаев обозначил новые задачи в отношениях Казахстана и Южной Кореи

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост главы правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту, сообщает Zakon.kz.

Президент РК уточнил, что казахско-корейские отношения в настоящее время поступательно развиваются:

"В рамках нашего стратегического партнерства на взаимовыгодной основе реализуются многочисленные важные инициативы. Ваша страна входит в десятку ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В нашей стране действуют более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала. Однако перед нами стоит еще немало ответственных задач. Поэтому уверен, что мы совместными усилиями, как единая команда, успешно реализуем все намеченные планы".

Глава государства также подчеркнул, что в Казахстане создан благоприятный деловой и инвестиционный климат.

"Наряду с крупными корейскими корпорациями, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса малыми и средними предприятиями. Правительства Казахстана и Кореи принимают необходимые меры в этом направлении. В частности, эффективно работают Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. Кроме того, создана необходимая правовая база". Касым-Жомарт Токаев

Президент поблагодарил премьер-министра Хан Сон Сук за ее участие в работе круглого стола представителей деловых кругов Казахстана и Кореи.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что подписанные в рамках мероприятия соглашения будут способствовать расширению спектра двусторонних связей.

Далее глава государства обратил внимание на особую значимость его предстоящих переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном, которые призваны открыть новую веху в истории казахско-корейских отношений.

Затем Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления дальнейшего взаимодействия правительств.

"На повестке стоит задача удвоить двусторонний товарооборот. Для этого важно не только наращивать объемы, но и качественно менять структуру торговли, расширять номенклатуру товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому считаю весьма актуальной разработку Комплексной программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027-2030 годы. Также полагаю важным подготовить отдельную Дорожную карту промышленной кооперации, включив в нее наиболее перспективные проекты по локализации и экспорту продукции на третьи рынки". Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана курсу на всестороннее укрепление партнерства с Кореей.

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В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.