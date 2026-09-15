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Политика

Аэротакси, K-Smart Town и ИИ: Токаев и премьер Южной Кореи ознакомились с проектами Alatau City

Токаев, презентация, Корея, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:20 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук 15 сентября 2026 года ознакомились с проектами Alatau Smart City, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-слубжы Акорды, в ходе презентации были представлены основные направления развития Alatau City, включая создание современной инфраструктуры, формирование благоприятных условий для инвестиций, внедрение цифровых технологий и развитие новых видов городской мобильности.

Особое внимание было уделено практическому участию корейских партнеров в реализации проекта.

В частности, презентованы совместные инициативы с KIND, KAIST и Korea Airports Corporation в сферах создания K-Smart Town, образовательной и R&D-инфраструктуры, городской воздушной мобильности, а также внедрения технологий цифрового моделирования и искусственного интеллекта.

Кроме того, была продемонстрирована система управления городской воздушной мобильностью UAM/UTM, предусматривающая использование беспилотных летательных аппаратов и аэротакси.

Проект Alatau City ориентирован на формирование открытой международной платформы, объединяющей градостроительство, образование и исследования, промышленность и логистику, цифровые технологии и инвестиционное сотрудничество.

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В ночь на 14 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Корею. Позднее глава РК наградил видных деятелей Кореи орденом "Достық" II степени. 15 сентября президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City.

Далее президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост главы правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту. В этот же день состоялось открытие казахско-корейского круглого стола.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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