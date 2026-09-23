Кибербезопасность, ИИ и водные ресурсы: Токаев обозначил новые приоритеты Совета Безопасности

Президент, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с Аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что новый статус Аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов.

В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Далее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта.

Председатель Совета Безопасности также особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Кроме того, президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип "Закон и Порядок".

По итогам совещания перед аппаратом поставлен ряд конкретных задач.

Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.

29 августа 2026 года президент Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган. Уже 5 сентября Мурат Баймукашев был назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК.