Кибербезопасность, ИИ и водные ресурсы: Токаев обозначил новые приоритеты Совета Безопасности
Глава государства отметил, что новый статус Аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов.
В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.
Далее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта.
Председатель Совета Безопасности также особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.
Кроме того, президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип "Закон и Порядок".
По итогам совещания перед аппаратом поставлен ряд конкретных задач.
Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.
29 августа 2026 года президент Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган. Уже 5 сентября Мурат Баймукашев был назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК.