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Политика

Кибербезопасность, ИИ и водные ресурсы: Токаев обозначил новые приоритеты Совета Безопасности

Токаев, совещание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:54 Фото: akorda.kz
Президент, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с Аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что новый статус Аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов.

В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Далее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта.

Председатель Совета Безопасности также особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Кроме того, президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип "Закон и Порядок".

Токаев, совещание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:54

Фото: akorda.kz

По итогам совещания перед аппаратом поставлен ряд конкретных задач.

Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.

29 августа 2026 года президент Токаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления, в соответствии с которым был образован Аппарат Совета Безопасности РК как самостоятельный государственный орган. Уже 5 сентября Мурат Баймукашев был назначен руководителем Аппарата Совета Безопасности РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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