Сегодня, 23 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из речи главы государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Согласно данным Акорды, председателя будут избирать на четыре года тайным голосованием. Одно и то же лицо сможет занимать эту должность не более двух сроков. Кандидатуры выдвигает президент или не менее трети членов Совета.

20 января 2026 года президент Токаев на Национальном курултае заявил: исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института он предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

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Уже 8 июля 2026 года указом президента Канатбек Жайсанбаев был назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі и освобожден от ранее занимаемой должности.

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22 сентября президент РК подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі". В его состав вошли 126 казахстанцев.