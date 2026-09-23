Ардак Зебешев назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане произошло кадровое назначение в Министерстве иностранных дел. Ардак Зебешев стал новым заместителем главы ведомства, сообщает Zakon.kz.
Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
"Распоряжением главы государства Зебешев Ардак Темирханулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии.
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