За последние 7 лет ВВП вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов – Токаев

Выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменилась наша страна за последние семь лет и назвал рекордные показатели, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, как подчеркнул президент, "Конституция станет вечным ориентиром нашего народа и незыблемым фундаментом Справедливого, Передового и Чистого Казахстана, ведущим страну к светлому будущему".

"В результате конституционной реформы мы провели первые выборы в новый законодательный орган – Курултай. По оценкам иностранных экспертов, выборы прошли на высоком уровне. В состав Курултая вошли пять партий, получивших народную поддержку. 28 августа депутаты приступили к своей работе. Сформирован обновленный состав правительства. Назначен вице-президент. Создано новое государственное учреждение – Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан". Касым-Жомарт Токаев

А сегодня, как отметил глава государства, начинает свою деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

"Уважаемые соотечественники, этот исторический момент навсегда останется в нашей памяти! Всего за один год нам удалось осуществить судьбоносные преобразования, напрямую влияющие на судьбу народа. За короткий срок мы качественно реализовали масштабные реформы, изменившие облик всего государства и общества. Сегодня можно с уверенностью сказать: подобная задача под силу только прогрессивной, созидательной и сплоченной нации". Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что "наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты".

"За последние 7 лет валовой внутренний продукт вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 миллиардов долларов. За этот период в нашу страну было привлечено более 162 миллиардов долларов инвестиций. Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уточнил, что ежегодно в Казахстане возводится более 20 млн квадратных метров жилья.

"Начиная с 2019 года было построено 1 342 школы более чем на 1 миллион учащихся. Средняя продолжительность жизни граждан достигла 76 лет. Кроме того, было открыто более 1 200 объектов здравоохранения. Было построено и отремонтировано более 35 тысяч километров автомобильных дорог. Все это – рекордные показатели в истории нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что "благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира".

Материал по теме В Астане началась первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своей работы.