В Астане Касым-Жомарт Токаев торжественно принял султана Омана

Во Дворце Независимости сегодня, 6 октября 2026 года, состоялась официальная церемония встречи султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе торжественного мероприятия президент РК Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны Казахстана и Омана.

Затем начались переговоры глав государств.

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Султан Омана прилетел в Казахстан 5 октября 2026 года. Планируется проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.