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Политика

"Первый в истории визит": детали переговоров Токаева и султана Омана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:59 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в узком составе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, приветствуя высокого гостя, президент назвал первый визит руководителя Омана в Казахстан историческим событием.

"Ваше Величество! Для меня большая честь и удовольствие принимать вас с государственным визитом в Казахстане – первым в истории визитом султана Омана в нашу страну. Убежден, что этот визит имеет историческое значение, поскольку вы открываете новую страницу многогранного сотрудничества между нашими странами, которое необходимо активизировать и вывести на новый уровень. Как мы уже отмечали, существует огромный потенциал взаимного сотрудничества, который необходимо раскрыть и в полной мере реализовать", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что приложит усилия для того, чтобы Казахстан стал для Омана надежным партнером.

"Оман пользуется большим уважением в Казахстане. Сегодня многие наши граждане посещают вашу прекрасную страну. Вместе с тем немало казахстанцев еще не побывали в Маскате и других городах Омана. Разумеется, с запуском дополнительных прямых коммерческих авиарейсов между нашими странами наши граждане станут гораздо активнее посещать вашу страну. Также проинформирован, что в рамках вашего визита состоялась церемония подписания важного соглашения, касающегося нефтяного месторождения Дунга. Думаю, это также является свидетельством нашей взаимной заинтересованности и готовности двигаться вперед, а также символом совместного прогресса", – сказал глава государства.

Султан Омана выразил благодарность президенту Казахстана за оказанное гостеприимство.

"За последние три десятилетия наши связи действительно значительно продвинулись и укрепились. Наш сегодняшний визит призван закрепить достигнутые результаты и вывести двусторонние отношения на новый уровень. В ходе визита мы подпишем несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Уверен, что при вашей поддержке мы сможем выстроить очень прочные контакты в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах. Мы хотели бы, чтобы все больше граждан Омана посещали Казахстан, а также чтобы больше граждан Казахстана приезжали в Оман. Позвольте еще раз поблагодарить вас, г-н президент, за оказанное гостеприимство. Надеюсь также в самое ближайшее время увидеть вас в Маскате", – подчеркнул Хайсам бен Тарик Аль Саид.

Акорда ранее показала, как во Дворце Независимости прошла официальная церемония встречи султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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