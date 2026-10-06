Президент Казахстана и султан Омана приняли Совместное заявление
Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид приняли Совместное заявление, определяющее дальнейший вектор развития двусторонних отношений, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды за 6 октября 2026 года, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена следующими межправительственными и межведомственными документами:
- Соглашение между правительством РК и правительством Султаната Оман о поощрении и взаимной защите инвестиций.
- Соглашение между правительством РК и правительством Султаната Оман о воздушном сообщении.
- Соглашение о создании совместной инвестиционной структуры (фонда) между АО "Самрук-Қазына" и Оманским национальным инвестиционным фондом Oman Investment Authority.
- Соглашение между АО "Самрук-Казына" и Оманским национальным инвестиционным фондом Oman Investment Authority об основных условиях в рамках совместного проекта Blue City Rixos.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в финансовой сфере между Министерством финансов РК и Министерством финансов Султаната Оман.
- Соглашение о взаимопонимании между НПП "Атамекен" и торгово-промышленной палатой Султаната Оман о создании Казахстанско-Оманского делового совета.
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области геологоразведки между АО НК "КазМунайГаз" и OQ Exploration & Production.
- Соглашение между Евразийским банком развития и правительством Султаната Оман об условиях пребывания Евразийского банка развития в Султанате Оман.
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Акорда ранее показала, как во Дворце Независимости прошла официальная церемония встречи султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
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