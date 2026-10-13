Король и королева Бельгии опубликовали фото на фоне "Байтерека"

Официальный аккаунт королевского дворца Бельгии опубликовал фотографии короля Филиппа и королевы Матильды на фоне "Байтерека" – одного из главных символов Астаны, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 12 октября 2026 года также идет описание:

"Башня "Байтерек" – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Астаны! Этот знаковый монумент вдохновлен древней кочевой легендой и отражает как богатые традиции Казахстана, так и стремление страны к будущему".

Кроме того, размещены снимки из Национального центра детской реабилитации.

"Этот визит также подчеркивает возможности для сотрудничества Бельгии и Казахстана в сфере медицины", – сказано в описании.

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Король и королева бельгийцев прилетели в Астану в воскресенье, 11 октября 2026 года.

Они пробудут в столице Казахстана до 14 октября.

12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время брифинга для представителей СМИ подчеркнул, что исторический государственный визит короля и королевы бельгийцев открывает новую славную главу в истории двусторонних отношений и служит ярким свидетельством дружбы между народами Казахстана и Бельгии.