Посягательство на государственную казну, попрание конституционных норм – это тягчайшее преступление против государства. Так заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как отметил глава государства, Казахстан будет вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией.

"Высокие государственные награды, превосходное образование и большой опыт уже не могут, да и не должны служить основанием для выдачи некой индульгенции на совершение противоправных действий. Оценке подлежит только нынешняя работа, а не успехи вчерашних дней. Показателем компетентности выступают конкретные результаты и ответственное отношение к делу. Я как президент основываю свое отношение к людям именно согласно полученным результатам. С моей стороны не высказывается излишних или завышенных требований. Речь идет о личной дисциплине, собранности, добропорядочности, приверженности государственным интересам, не более того". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это вполне обычные, обоснованные требования, которые предъявляются ко всем без исключения должностным лицам.

"И эти требования подлежат безусловному выполнению. Много раз говорил и сейчас напомню: принцип "Закон и Порядок", закрепленный в Конституции, незыблем и одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе. Руководители всех уровней должны понимать и разделять конституционные ценности, претворять их в жизнь, по-настоящему проникнуться идеей построения Справедливого Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

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Ранее Токаев заявил, что Казахстан вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу.