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Один из подсудимых по делу Мухамедиулы в больнице из-за проблем с сердцем

Казахстан Астана суд Мухамедиулы Фото: Zakon.kz
Очередное заседание в Межрайонном суде Астаны по уголовным делам 4 января 2024 года пришлось отложить из-за госпитализации подсудимого, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Очередное заседание по делу Арыстанбека Мухамедиулы в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось с выяснения, почему один из подсудимых отсутствует. На заседание не был доставлен с конвоем Алмаз Нуразхан – бывший заместитель Мухамедиулы в бытность того директором Национального музея.

Алмаз Нуразхан уже был ранее приговорен к семи годам лишения свободы по эпизоду о выставке "Шествие "Золотого человека" (по ст. 189 ч. 4 п. 2 "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Судья Кеменгер Имашев, открывая заседание, отметил, что Алмаз Нуразхан отсутствует. Как выяснилось, подсудимый предоставил объяснительную.

"Не могу присутствовать на судебном заседании, так как у меня плохое самочувствие. Сердечный криз и выезд к кардиологу в больницу. Возможна госпитализация. Надеюсь на понимание", – озвучил объяснительную судья Кеменгер Имашев.

Он также сообщил, что к документу прилагаются справка и направление на госпитализацию.

В итоге судебное заседание по делу было отложено до понедельника 8 января.

Ранее у Алмаза Нуразхана уже были серьезные кардиологические проблемы. 19 апреля 2023 года в период судебного разбирательства по делу о выставке "Шествие "Золотого человека" подсудимого увезли на "скорой" из зала суда.

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В чем еще обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы

В отношении экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы 20 июня 2023 года вынесен приговор. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

28 сентября начался еще один судебный процесс против Мухамедиулы. В этот раз экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

21 декабря стало известно, что суд объединил два эпизода – новые обстоятельства по делу о Национальном музее и эпизод по отелю "Дипломат" в одно производство, прошли предварительные слушания в рамках нового судебного процесса. Главное судебное разбирательство в рамках нового судебного процесса началось 29 декабря. На скамье подсудимых оказались семь человек.

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