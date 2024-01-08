Из-за отсутствия подсудимых заседание по делу Мухамедиулы началось на два с половиной часа позже

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны начало очередного заседания по делу Арыстанбека Мухамедиулы пришлось отложить на два с половиной часа, подсудимых не могли доставить из СИЗО, передает Zakon.kz.

Заседание по делу экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы в Межрайонном суде по уголовным делам началось вместо 10:00 в 12:30. Все это время подсудимых не могли доставить из следственного изолятора в зал суда из-за погодных условий в Астане. Гололед и сильный ветер вызвали уже традиционный утренний транспортный коллапс в столице, и спецмашина с подсудимыми не смогла доехать вовремя.



При этом подсудимый Алмаз Нуразхан участвовал в судебном заседании по конференц-связи, находясь на больничной койке. 4 января он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В рамках этого судебного процесса уже в течение нескольких заседаний продолжается оглашение обвинительного акта. После того, как суд объединил в одно производство эпизод с отелем "Дипломат" и новые обстоятельства (по версии следствия) в деле о выставке "Шествие "Золотого человека", объем уголовного дела достигает 90 томов. На скамье подсудимых семь человек.

Экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы 20 июня 2023 года суд приговорил к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека". 14 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

28 сентября начался второй судебный процесс против Мухамедиулы, экс-министра обвинили в рейдерстве и злоупотреблениях при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

29 декабря началось главное судебное разбирательство в рамках нового процесса, в котором суд объединил два эпизода. Теперь Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют и в хищениях, и в рейдерстве.

